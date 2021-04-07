Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi - Son Dakika

Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
07.04.2021 12:21
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi tarafından İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Uyuma Projesi uygulamasına dikkat çekmek amacıyla aksiyon içerikli tanıtım filmi çekildi.
Siirt emniyetinden aksiyon filmlerini aratmayan tanıtım filmi
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi tarafından İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan Uyuma Projesi uygulamasına dikkat çekmek amacıyla aksiyon içerikli tanıtım filmi çekildi.
Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak ve uyuşturucu suçlarına daha seri müdahale imkanı sağlanan Uyuma Projesi kapsamında il merkezinde emniyet mensubu polisler tarafından çekimleri yapılan video kamuoyu ile paylaşıldı. Uyuşturucu ile mücadelede büyük bir farkındalık sloganı ile yayınlanan görüntüler büyük bir beğeni topladı.
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