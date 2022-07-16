Çevredekiler tarafından havuzdan çıkarılan Elif Eylül A, olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Elif Eylül, Araştırma, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Siirt'te havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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