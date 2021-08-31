Son dakika haberleri: Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Siirt'te hırsızlık suçundan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz çalışmalar sonucu olayın failleri olduğu tespit edilen 2 şüpheli yakalandı, hırsızlık malı satın almaktan 2 kişiye işlem yapıldı.

Ele geçirilen 1300 kilogram çay ve 47 bin lira müştekiye teslim edildi.