Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

29.04.2022 12:47
Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT sorgulamasında kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde devriye görevi yapan ekiplerce şüphe üzerine durdurulan şahsın GBT sorgulamasında kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, asayiş olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar çerçevesinde, Şirvan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ifa edilen devriye görevi esnasında Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca-kasten öldürme suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.A isimli şahıs yakalanarak gerekli tahkikat için 10 Nisan Polis Merkezi Amirliğimize getirilmiştir" denildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı Son dakika haberi! Yaralı bulunan yabani dağ keçisi tedavi altına alındı

Genel Bilgi Tarama, Hisarcık, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:54:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Siirt'te kasten öldürme suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement