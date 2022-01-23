Son dakika haberleri! Minibüsün tıra çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Siirt'te minibüsün tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yasin Karakaş idaresindeki 34 DM 5604 plakalı minibüs, Siirt- Şirvan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Ayaz Çevik yönetimindeki 49 AAL 189 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Karakaş ile minibüste bulunan Hilal Karakaş yaralandı.
Minibüste sıkışan yaralılar, UMKE, AFAD ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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