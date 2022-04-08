Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

08.04.2022 19:09

Son dakika haberler... Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken adli mercilere sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.

Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

SİİRT - Siirt'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken adli mercilere sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kent merkezinde 5 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde, 1 şahıs firar durumda olup yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte, 1 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından serbest bırakılmış, adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış 1 şahıs tutuklanarak Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi.

Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı
Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı

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Gözaltı, Siirt, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Siirt'te PKK/KCK terör operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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