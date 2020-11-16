Son dakika haberleri | Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

16.11.2020 11:13
Son dakika haberleri | Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisinde PKK'lı teröristlere yönelik "Yıldırım-11 Şehit Polis Memuru Muhammed Demir Operasyonu" düzenlendi.

Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda yapılan aramada M16 piyade tüfeği, roketatar ve mühimmatı, law silahı, havan mühimmatı, 3 antipersonel mayını, el bombası, düzeneğe ait sinyal gönderici, 11 roketatar sevk fişeği, 187 makineli tüfek fişeği, kalaşnikof ve kanas şarjörü, 30 kalaşnikof mühimmatı ve sırt çantası bulundu.

Operasyonda teröristlerin kullanması muhtemel sığınak ve barınaklar imha edildi.

Mühimmat, Siirt, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Siirt'te PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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