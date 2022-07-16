Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

16.07.2022 10:19
Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te ekmek pişirmek için yakılan tandırdan rüzgarın etkisiyle uçuşan kıvılcımların odun ve tezeklere sıçraması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Siirt'te ekmek pişirmek için yakılan tandırdan rüzgarın etkisiyle uçuşan kıvılcımların odun ve tezeklere sıçraması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleli yol kenarında bulunan tandırda ekmek pişirirken, tandırdan çıkan kıvılcımlar odunlara sıçradı. Alev alan odunlar yangına neden oldu. Mahallelinin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı Son dakika haberi: Siirt'te tarım aracı devrildi: 2'si kadın, 3 yaralı Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika 3. sayfa: Siirt'te kontrolden çıkan araç kaza yaptı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

İtfaiye, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:30 Saraçhane'de tarihi mesaj! Bahçeli 15 Temmuz anmasında konuşma metninin dışına çıktı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlayınız
10:02 Meral Baran Süper Lig'i kimin kazanacağını söyledi! Son iki yılın şampiyonunu bilen astrologtan Fenerbahçe'yi üzecek tahmin
09:58 Cennet Mahallesi'nin Pembe'si dans ederken... 19 yaşındaki Melek Baykal'ı paylaştı
09:17 Galatasaray'ın elinden Okay Yokuşlu da kaçtı! İngiliz ekibiyle anlaştı
09:04 İzmit'te sır olay! Yaşlı kadın evin salonunda çıplak ve ölü halde bulundu
08:42 Fenerbahçe Jorge Jesus ne isterse yapıyor.. Kim Min Jae'nin yerine sambacı geliyor
08:38 Emeklilerin zamlı maaşı yatıyor! Tarih verildi
08:32 Serenay Sarıkaya'dan olay pozlar: Biraz yeşil biraz aşk
20:56 Patnos Belediye Başkanı intihar etmek isteyen genci durdurdu
20:18 Düşmanlara gözdağı! Binlerce vatandaş yeni bir 15 Temmuz yaşanmasın diye Saraçhane Meydanı'na yürüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2022 10:37:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Siirt'te tandırdan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement