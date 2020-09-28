Son dakika haberleri! Siirt'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Siirt'te tarihi eser operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve heykel ele geçirildi.

Son dakika haberleri! Siirt'te tarihi eser operasyonu, System.String[]

Siirt'te düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli cins ve ebatlarda sikke, para, metal ve heykel ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesi maksadıyla yapılan istihbarı çalışmalar esnasında elde edilen duyumda, kent merkezinde ikamet eden İ.K. ve M.K. isimli şahısların ellerinde tarihi eserler bulundurdukları ve satmak amacı ile müşteri arayışında oldukları bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Siirt merkez ilçesi Paşa Oturağı bölgesinde şüphelilerin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanmalarını sağlamak maksadıyla icra edilen operasyon sonucu şüpheliler yakalanmış olup, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin üzerlerinde, kullandıkları araçta ve evlerinde yapılan aramalar sonucu toplam 92 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli cins ve ebatlarda sikkeler, paralar, metal ve taş heykelcikler ve 2 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheliler hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma işlemleri Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir" denildi. - SİİRT

Son dakika haberleri! Siirt'te tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı, Heykel, Metal, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Siirt'te tarihi eser operasyonu - Son Dakika

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