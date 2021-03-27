Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt- Kurtalan kara yolu uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Türkiye'ye yollanan 1,5 milyon doz Biontech aşısı nerede? Bakan Koca'dan herkesin merak ettiği soruya belgeli yanıt