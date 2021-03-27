Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Siirt'te düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Siirt- Kurtalan kara yolu uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 356 gram toz esrar ve 1,25 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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