Son dakika haberleri... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

16.03.2022 13:12
Son dakika haberleri... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Siirt'te, üst aramalarında uyuşturucu madde ele getirilen 2 kişi yakalandı.

Siirt'te, üst aramalarında uyuşturucu madde ele getirilen 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Karakol Mahallesi'nde durdurulan S.K'nin üst aramasında alüminyum folyoya sarılı bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, Bahçelievler Mahallesi'nde de M.Ş.E'nin üst aramasında 8,5 gram esrar bulundu.

S.K. ve M.Ş.E. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Siirt'te üzerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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