Son dakika haberleri! Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı - Son Dakika

Siirt'te yılanların dansı kameraya yansıdı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçene bağlı Köprüçay Köyü'nde, iki yılanın birbirlerine sarılı haldeki dansı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Pervari ilçesine bağlı Köprüçay Köyü'nde çiftçilik yapan Adnan Yılmaz bahçede 2 yılanın dans ettiğini gördü. Yılmaz, cep telefonu kamerasıyla yılanların çiftleşme dansını görüntüledi. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan yılanları dakikalarca izlediğini kaydeden Yılmaz, hayvanlara zarar vermeden oradan ayrıldığını söyledi.
Kaynak: İHA
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