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Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

05.11.2021 20:50

Gelen son dakika haberine göre Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı Şike iddianamesini hazırlayan savcının 88 yıl 6 ay hapsi talep edildi Firari savcı Zekeriya Öz'ün 86 yıl 6 ay hapsi talep edildi "Futbolda Şike Kumpası" davası olarak bilinen soruşturma ve...

Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

Şike iddianamesini hazırlayan savcının 88 yıl 6 ay hapsi talep edildi

Firari savcı Zekeriya Öz'ün 86 yıl 6 ay hapsi talep edildi

İSTANBUL - "Futbolda Şike Kumpası" davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı. İddianamede futbolda şike iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'in 88 yıl 6 ay, firari savcı Zekeriya Öz'ün ise 86 yıl 6 ay hapsi talep edildi.

"Futbolda Şike Kumpası" davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada usul ve yasaya aykırı işlemler yaptıkları gerekçesiyle haklarında inceleme başlatılan 38 hakim ve savcı hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı.

Şikayet dilekçesinin ardından kovuşturma izni verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 23 sayfalık iddianamede, Aziz Yıldırım ve İlhan Yüksel Ekşioğlu müşteki olarak yer aldı. İddianamede aralarında firari savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 38 hakim savcı ise şüpheli olarak iddianamede yer aldı. İddianamede müşteki Aziz Yıldırım'ın avukatı aracılığı ile verdiği şikayet dilekçesinin ardından şüpheli hakim savcılar hakkında HSK 2. Dairesi'nin kararı ile kovuşturma izni verildiği belirtildi.

"FETÖ dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçti"

İddianamede FETÖ'nün futbol camiasına nüfuz ederek bu alanda etkinlik kurmak istediği, bu amaçla geniş taraftar kitlesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü ile dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı hedef olarak seçtiği belirtildi. FETÖ'nün yasa dışı dinleme faaliyetleri kapsamında Aziz Yıldırım'ı sözde dini argümanlar kullanan bir terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle dinlediği de iddianamede belirtildi.

"Aziz Yıldırım'ı ver kurtul"

Örgütün 3 Temmuz 2011'de "Futbolda Şike Kumpası" olarak bilinen operasyon ile Aziz Yıldırım'ı tutukladıkları ve operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden bazılarına "Aziz Yıldırım'ı ver kurtul" şeklinde aleyhinde ifade vermek için yönlendirdikleri de iddianamede açıklandı. Örgütün bu şekilde yargı yoluyla Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek istediği iddianamede aktarıldı.

"Bu spor camiasını nasıl ele geçiririz?"

İddianamede beyanlarına yer verilen gizli tanık Güneş'in, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın "Bu spor camiasını nasıl ele geçiririz?" diye sorduğunu ve şike operasyonunun yapılacağından bahsedildiğini anlattığı belirtildi.

Şüphelilerin "Futbolda Şike Kumpası" davası olarak bilinen soruşturma ve kovuşturmada yargı yoluyla futbol camiasını dizayn etmek ve Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirerek dönemin kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek amacıyla yapmış oldukları yargısal faaliyetlerinde anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre karar vermedikleri iddianamede belirtildi.

Şüphelilerin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleriyle hiçbir biçimde bağdaşmayacak şekilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yapılanmasının içine girerek örgüt hiyerarşisi, ideolojik bağlılık duyguları ve örgütün talimatıyla kolluk görevlileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği de iddianamede açıklandı. Hakim ve savcıların maddi gerçeğin ortaya çıkmasına çalışmadıkları ve tarafsızlık, doğruluk, tutarlılık ehliyet ve liyakat ilkelerine aykırı davrandıkları da iddianamede belirtildi.

İddianamede futbolda şike iddianamesini hazırlayan savcı Mehmet Berk'in 88 yıl 6 ay, firari savcı Zekeriya Öz'ün ise 86 yıl 6 ay hapsi talep edildi. Yargılamayı yapan mahkemenin başkanı Mehmet Ekinci'nin ise 43 yıla kadar hapsi talep edildi. Diğer şüphelilerin de değişen oranlarda hapsi talep edildi.

İddianamede 38 şüphelinin Yargıtay'da yargılanmaları için haklarında son soruşturmanın açılması kararı verilmesi talep edildi.

Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı
Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı

Aziz Yıldırım, Zekeriya Öz, Savcı, Şike, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Şike davasına bakan hakim ve savcılar hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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