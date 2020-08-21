Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı baskınında ortaya çıkan manzara polisi bile şaşırttı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasa dışı silah ticareti yapan zanlı operasyonla yakalandı. Silivri'de bir eve düzenlenen baskında nesli tükenmekte olan puma, iguana, rakun gibi hayvanlar bulundu.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Silah, Mühimmat ve Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Büro Amirliği görevlilerince İstanbul genelinde yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

19 Ağustos günü Güngören ve Silivri ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 1 adet namlusu değiştirilerek orijinalliği bozulan tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör, 43 adet fişek, 25 adet av tüfeği fişeği, 14 adet sürgü, 1 adet açık namlu, 1 adet zımpara makinesi, 1 adet metal işlemeleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve muhtelif tabanca aparatları ele geçirildi.

Öte yandan, Silivri'deki ikamet bahçesinde yapılan aramalarda ise nesli tükenmekte olan hayvanlara rastlandı. İkamet bahçesinde bulunan puma, iguana, savannah cins kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çok sayıda değişik cinslerde hayvan, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İl Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.Ç. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri ile serbest bırakıldı.

(Caner Sönmez/İHA)