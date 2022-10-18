Son dakika haber! Malatya'da silah ticareti operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Malatya'da silah ticareti operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı

18.10.2022 02:55

Son dakika haberler... Malatya'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında silah ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araçların far, torpido, göğüs ve istetme gibi çeşitli yerleri ile evlerinde gizlenmiş 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 fişek, 54 şarjör ile 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Malatya'da silah ticareti operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Malatya'da silah ticareti operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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