Zanlıların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda, araçların far, torpido, göğüs ve istetme gibi çeşitli yerleri ile evlerinde gizlenmiş 34 tabanca, 2 tüfek, 1071 fişek, 54 şarjör ile 36 silah parçası ele geçirildi, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Malatya'da silah ticareti operasyonunda yakalanan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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