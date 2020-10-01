Son dakika haberleri... Silah tutan eller, şimdi ahşaba şekil veriyor - Son Dakika

AMASYA'da, emekli polis memuru Yücel Gökrem (49), ahşap oyma sanatına gönül vererek, yüzlerce eser yaptı. Gökrem'in ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler ilgi görüyor.

Polis memurluğundan 2018 yılında emekli olan Yücel Gökrem, memleketi Amasya'da Belediye Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katıldı. Gökrem, hobi olarak gönül verdiği ahşap oymacılığında eğitimler sayesinde kendisini kısa sürede geliştirdi. Gökrem'in, ağaç köklerini özenle oyup, ortaya çıkardığı dekoratif eserler, görenlerin beğenisini kazandı.Boş zamanlarını değerlendirmek için ahşap oyma sanatı kursuna gittiğini söyleyen Yücel Gökrem, "Emekli olduktan sonra ahşap oymacılığı kursuna katıldım. 26 yıl polis olarak görev yaptım, şimdi sanatla uğraşıyorum. Değişik bir duygu, polislik mesleğiyle alakası olmayan bir alan ama farklı bir durum, çok güzel bir his, stres atıyorum. Öğrenmenin yaşı yok, emekli olduktan sonra topluma faydalı işler yapabilmek için mücadele veriyorum" dedi.