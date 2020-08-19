Son dakika haberleri: SİLAH TUTUKLUK YAPINCA ÖLÜMDEN KURTULDU ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

ESKİ PATRONUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA- MALTEPE'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı.

48 yaşındaki Celal Gümüş , sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi.

Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.Salgırgan ise polise teslim oldu.