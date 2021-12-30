Son dakika haberleri: Silahından çıkan kurşunla yaralanan asker hayatını kaybetti - Son Dakika

Yozgat'ta silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan uzman jandarma çavuş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yozgat İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Özgül Özer (42), Şeyh Osman Mahallesindeki evinde, silahından çıkan kurşunla karın bölgesinden ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan Özer, yapılan müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Yapılan otopsinin ardından Özer için Yozgat Şehir Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Tören sonrası Özer'in cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine gönderildi. Özer'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. Özer'in silahını temizlediği sırada silahın ateş aldığı düşünülüyor. - YOZGAT