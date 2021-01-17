Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

17.01.2021 16:38

Bir son dakika haberine göre Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu Kocaeli'nde silahını temizleyen şahıs, silahın ateş alması sonucu kendini vurdu.

Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

KOCAELİ - Kocaeli'nde silahını temizleyen şahıs, silahın ateş alması sonucu kendini vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Tepeköy Mahallesinde bulunan bir binanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.İ. silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu yanlışlıkla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağından yaralanan E.İ., olay yerindeki müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu
Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu
Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu
Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu

Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Silahını temizlerken yanlışlıkla kendini vurdu - Son Dakika


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