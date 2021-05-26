Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir kadın ve arkadaşını silahla yaralayan şüpheli kaçtı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, A.A, evine giden Başak A. ve yanındaki Özcan D'ye henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.

Yaralanan kadın ve arkadaşı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi arıyor.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.