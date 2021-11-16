Üye Girişi
Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı - Son Dakika

Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı

16.11.2021 16:34

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Mermini havaya atma kendini ve komşunu da yakma projesi" kapsamında vatandaşlar silahla atış yaptı.

Tokat'ta bir süre önce hayata geçirilen "Mermini havaya atma kendini ve komşunu da yakma projesi" kapsamında vatandaşlar silahla atış yaptı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projesi kapsamında atış yapmak için başvuran 8 kişiye atış poligonunda polis nezaretinde atış yaptırıldı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Altıntaş, gazetecilere, can ve mal emniyetinin korunması, eğlence ve sportif müsabakalar sonrasında silahla havaya ateş etme olaylarının önlenmesi amacıyla Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan öncülüğünde Toplum Destekli Şube Müdürlüğü koordinesinde proje başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü internet sitesinden başvuruda bulunan 8 kişiye atış yaptırdıklarını belirten Altıntaş, şunları kaydetti:

"Burada temel amacımız kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, meskun mahallerde, düğün, nişan gibi kutlamalarda havaya ateş açılmasının önlenmesi, sevinçlerin üzüntüye dönüşmemesi, düğün evinin yas evine dönüşmemesi, düğünün kana bulanmaması, mutluluğa kurşun sıkarak geleceğin karartılmamasıdır. Ayrıca 21 yaşını doldurmuş, ruhsatlı tabancası olan vatandaşlarımızın atış yaptırılarak heveslerinin giderilmesi hedeflendi. Şartları uygun olan tüm başvuruları değerlendireceğiz."

Atış yapan vatandaşlar da mutlu olduklarını dile getirdi.

Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı
Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı
Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı
Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı
Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı

Emniyet Müdürlüğü, Adnan Erdoğan, Tokat, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı - Son Dakika


Son Dakika

Dolar 10.28 yine rekor kırdı 17:37 Dolar 10.28 yine rekor kırdı Kasımpaşa'da silahlı çatışma! 17:13 Kasımpaşa'da silahlı çatışma! Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor 17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı 16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil 16:09 TSK'nın elinde kimyasal silah var mı? sorusuna Bakan Akar: Böyle bir şey söz konusu değil Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı 15:58 Drift şovu sonrası hem ehliyeti gitti, hem de 6 bin 700 lira ceza aldı
Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler 15:35 Azerbaycan mevzilerine saldıran Ermenistan'a top atışıyla karşılık verdiler

Son Dakika Haberleri
17:36 Dolar 10.28 yine rekor kırdı
17:29 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!
17:12 Kasımpaşa'da silahlı çatışma!
17:08 Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı
17:02 Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Sarıyer'e başkan oluyor
16:58 Ünlülerin yılbaşı tarifesi belli oldu
16:58 Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak
16:48 Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı
16:46 Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın
16:45 Oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan isyan etti
Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia eden Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor Başbakan yardımcısının tacizine uğradığını iddia eden Çinli tenisçi Peng'den haber alınamıyor         
17:40
Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin!         
17:30
Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı Babası tarafından dövülerek yaşamını yitiren bebeğin annesi dehşet anını anlattı         
17:09
Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak Dev asteroit engellenemezse Dünya'ya çarpacak         
16:58
Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın Zincir Mağazalar Derneği Başkanı'ndan vatandaşa uyarı: Zam aralığı 1 aya indi, imkanı olan şimdi alsın         
16:47
Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı Müge Anlı'da öldürülen yaşlı adamın sosyal medya hesabından cinsel organını paylaştığı ortaya çıktı         
16:00
Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım Sürücü yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım         
15:55
Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor         
15:40
Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar Sınırlı sayıda satışa sunulan sıfır araç için birbirleriyle yarıştılar         
15:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil, gençlerimizdir         
14:56
Profilo resmen iflas etti Profilo resmen iflas etti         
14:51
Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti Kaldığı yurdun balkonundan düşen İrem, hayatını kaybetti         
14:30
Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı Otoyolda yarış yapan araçlardan biri Gökhan Çıra'ya ait çıktı         
14:29
Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap Erkek olduğu öne sürülen kaleciden olay cevap         
14:05
Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı Adamın kafasından çıkana, ameliyatı yapan doktor bile inanmadı         
14:02
11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı 11 saat boyunca toprağı kazan filin çıkardığı şey tüm köyü hüngür hüngür ağlattı         
13:51
Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi kan dondurdu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 17:49:14. #1.12#
SON DAKİKA: Silahla ateş etmek isteyenlere polis gözetiminde poligonda atış yaptırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement