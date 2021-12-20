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Son dakika haberleri: Silahla karakola girmeye çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Silahla karakola girmeye çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

20.12.2021 15:29
Son dakika haberleri: Silahla karakola girmeye çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberler... Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Huzur Polis Merkez Amirliğine gelip silahla iki el ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesi Huzur Polis Merkez Amirliğine gelip silahla iki el ateş açan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, Kayapınar ilçesinde bulunan Huzur Polis Merkez Amirliğinde meydana gelmişti. Yabancı uyruklu olduğu ve daha önce de meskun mahalde ateş açtığı ve polisler tarafından silahsız etkisiz hale getirilen Abdulrahman K.'nin bugün de karakola pompalı tüfekle girmeye çalışmasıyla hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Abdulrahman K.'nin, görevlilerce yakalandığı, olay sırasında görevlilerin ve şüphelinin yaralanmadığı belirtildi. Şüpheli hakkında 11 adet asayişe müessir suç kaydının bulunduğu, herhangi bir terör kaydının bulunmadığı, en son 9 Kasım 2021 tarihinde 'tehdit, mala zarar verme' suçundan Huzur Polis Merkezi Amirliğinde işlem yapıldığı, şüphelinin Polis Merkez Amirliği görevlilerince bilinen şüphelilerden olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Silahla karakola girmeye çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Silahla karakola girmeye çalışan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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