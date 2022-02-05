Üye Girişi
Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama

05.02.2022 15:39
Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Hilvan ilçesine bağlı Karacurun Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı lokantadan evine dönen Osman Özaydın (31) silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Hilvan Şehit Halil Şiltak Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası çalışma başlatan polis, olaya karıştıkları öne sürülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:59 Sosyal medya bu soruyla yıkıldı! Hulusi Belgü'nün Pamela Anderson sorusu ortama damga vurdu
14:51 Günlerdir elektrikleri kesik olan vatandaşlar, kente gelen Başkan'a ilk bu soruyu sordu: Sular da kesilecek mi?
14:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon hakkında konuştu: Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz
14:47 Yeni doğmuş oğlağı görenler şaştı kaldı! Gözleri alnında
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 15:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Silahla öldürülen gencin olayında 2 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement