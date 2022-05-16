Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu

16.05.2022 15:21
Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç kız bakmak için eline aldığı silahla annesini yanlışlıkla sırtından vurarak yaraladı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç kız bakmak için eline aldığı silahla annesini yanlışlıkla sırtından vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Saltukova beldesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde 14 yaşındaki İ.C. isimli kızın elinde bulunan tabancanın yanlışlıkla ateş etmesi sonucu, anne S.C. (39) sırtından yaralandı. Bulaşık yıkadığı esnada sırtından vurulan anne yerde kanlar içerisinde kaldı. Silah sesini duyan aile yakınları ise 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan annenin durumu ciddiyetini koruması üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne S.C.'nin bir böbreğinin ameliyatla alındığı yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu
Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu

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Zonguldak, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Silahla oynarken annesini vurdu - Son Dakika


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