Son dakika haberleri... Silahla yaralamaya adlî kontrol - Son Dakika

Samsun'da bir kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeni Doğan Mahallesi'nde 10 Temmuz'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan S.Ö. yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.



Polisteki sorgusu tamamlanan M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN