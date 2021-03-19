Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor

19.03.2021 19:03
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geçen günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşli silahla vurulan köpeğin tedavisi olumlu sonuç verdi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, geçen günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşli silahla vurulan köpeğin tedavisi olumlu sonuç verdi. 'Kahraman' adı verilen köpek iyileşirken, sahiplenmeyi bekliyor.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde 13 Şubat akşamı vatandaşlar, acılar içinde kıvranan bir sokak köpeğiyle karşılaştı. Başından ve bacaklarından yaralandığı belirlenen köpeğe, ilk müdahaleyi mahalleli yaptı. Aşırı kan kaybeden köpeğe tampon uygulayan mahalleli, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine mahalleye giden Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan yaralı köpek, Tarsus Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Köpeğin tedavisi olumlu sonuç verdi. Tarsus Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan tedavinin ardından durumu iyiye giden köpek sahiplenmeyi bekliyor.Tarsus Belediyesi Veteriner Hekimi Onur Terli, "Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmaması için antibiyotik tedavisi uyguladık. Yara bölgesinde büyük bir şişlik vardı, bunu gidermek için uygun ilaçları kullandık. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak su ile her gün masaj yaptık. Köpeğimizin genel durumu şu anda çok iyi ekolojik rehabilite alanında gözetim altında tutulan köpeğe çalışanlarımız, yaşam savaşını kazandığı için 'Kahraman' adını verdi. Kahraman şu anda çok iyi ve yeni sahibini bekliyor" dedi.


Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor
Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor

Tarsus Belediyesi, Veteriner, Tarsus, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Silahla yaralanan 'Kahraman' sahiplenmeyi bekliyor - Son Dakika


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