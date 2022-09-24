Son dakika haberleri! Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı, 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı, 2'ye yükseldi

24.09.2022 15:11
Son dakika haberleri! Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı, 2'ye yükseldi

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'da Osman K.'nin (62), arazi kavgasında tabancayla ateş edip öldürdüğü Hüseyin İncekara'nın (58) eşi Fadim İncekara (54) da kurtarılamadı.

KONYA'da Osman K.'nin (62), arazi kavgasında tabancayla ateş edip öldürdüğü Hüseyin İncekara'nın (58) eşi Fadim İncekara (54) da kurtarılamadı. Kavgada ölü sayısı, 2'ye yükselirken, çiftin oğlu Mücahit İncekara'nın tedavisi ise devam ediyor. Jandarma, kaçan Osman K.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman K. ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Tartışmaya İncekara'nın yanındaki eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile Fadim ve Mücahit İncekara'ya ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi üyeleri yaralandı, Osman K. de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İncekara'nın eşi Fadim İncekara ise ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Fadim İncekara da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin oğlu Mücahit İncekara'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Fadim- Hüseyin İncekara çifti, Akçayazı Mahallesi'nde toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Karapınar, Jandarma, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı, 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Silahlı 'arazi' kavgasında ölü sayısı, 2'ye yükseldi - Son Dakika
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