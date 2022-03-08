Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü

08.03.2022 21:25

Son dakika haberi: Çankırı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Çankırı'da çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mert Y. (26), aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Yavuz K'nin (34) Mimar Sinan Mahallesi İmaret Caddesi'ndeki iş yerinin önüne gitti.

Aralarında çıkan tartışma sırasında Mert Y. yanında bulunan tüfekle, Yavuz K. de dükkanından aldığı tüfekle birbirlerine ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği Mert Y. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olaydan haberdar olup gelen Mert Y'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceset incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaçan Yavuz K. ise bir süre sonra silahıyla polise teslim oldu.

Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü
Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü

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Çankırı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika


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