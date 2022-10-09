Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

09.10.2022 17:48
Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 1 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay İstasyon Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. F.A. silahına sarılıp U.G. isimli şahsı vurarak olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından failin tespiti için yapılan çalışmalarda olayda kullandığı tabanca ile zanlı kıskıvrak yakalandı. Hastaneye kaldırılan U.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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