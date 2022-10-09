Edinilen bilgiye göre, olay İstasyon Mahallesi kapalı pazar yerinde meydana geldi. Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. F.A. silahına sarılıp U.G. isimli şahsı vurarak olay yerinden kaçtı. Ekipler tarafından failin tespiti için yapılan çalışmalarda olayda kullandığı tabanca ile zanlı kıskıvrak yakalandı. Hastaneye kaldırılan U.G.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan F.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hisarcık, Çaycuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Silahlı saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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