Son dakika haberleri... Silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Gürel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y, pompalı tüfekle Serkan Gürel ve yanında bulunan Hasan G'ye (35) ateş açtıktan sonra lüks bir araçla kaçtı.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Serkan Gürel (38) ile Murat Y. (45) telefonda tartıştıktan sonra Kılıç Reis Mahallesi'nde bulunan İhsan Alyanak Parkı'nda buluştu.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 02:54

Kaynak: AA

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