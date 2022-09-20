Son dakika haberi... SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ ÇATIDAN ÇATIYA GEÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ ÇATIDAN ÇATIYA GEÇERKEN YAKALANDI

20.09.2022 20:42

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da silahlı saldırı düzenlediği 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir binanın çatısına saklanan Mustafa A. (27), başka bir binanın çatısına geçmek isterken yakalandı.

SAMSUN'da silahlı saldırı düzenlediği 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir binanın çatısına saklanan Mustafa A. (27), başka bir binanın çatısına geçmek isterken yakalandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafede oturan N.Y. (32) ve M.C.B. (25), aralarında husumet bulunan Mustafa A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Mustafa A. ise motosikletle kaçtı.

İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, şüphelinin Kılıçdede Mahallesi'nde bir binanın çatısında saklandığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin binanın etrafını sardığını fark eden şüpheli, başka bir binanın çatısına atlamaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen tabancaya ise itfaiye yardımıyla el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Karadeniz, İlkadım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ ÇATIDAN ÇATIYA GEÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... SİLAHLI SALDIRI ŞÜPHELİSİ ÇATIDAN ÇATIYA GEÇERKEN YAKALANDI - Son Dakika
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