Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda kurşun 12 yaşındaki çocuğa isabet etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda kurşun 12 yaşındaki çocuğa isabet etti

05.03.2022 14:21
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda kurşun 12 yaşındaki çocuğa isabet etti

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de motosikletli iki kişi husumetlisi olduğu genci gence parkta silahlı saldırı düzenledi.

Küçükçekmece'de motosikletli iki kişi husumetlisi olduğu genci gence parkta silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sırasında kurşunlardan biri parkta oynayan 12 yaşındaki çocuğa isabet etti. Polis saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi motosikletle parka geldi. Şahıslardan biri motosikletten inerek parkta bulunan husumetlisi E.G'ye doğru giderek ateş etmeye başladı. E.G, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada kurşunlardan biri parkta oynayan 12 yaşındaki kız çocuğu A.Ç'nin omuzuna isabet etti.

Saldırgan olay yerinde uzaklaşarak geldiği motosikletle kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından kamera ve delil çalışma yapan Küçükçekmece Emniyetine bağlı asayiş ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan, saldırganların motosikletle gelişi ve olayın ardından kaçış anları çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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Küçükçekmece, Saldırı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda kurşun 12 yaşındaki çocuğa isabet etti - Son Dakika


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