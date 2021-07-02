Üye Girişi
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı" - Son Dakika

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı"

02.07.2021 10:43
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam:

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Buca ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki arkadaşını silahla vuran ve ardından görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı tutuklanırken, olayda yaralanan genç o anları anlattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki arkadaşını silahla vuran ve ardından görüntüleri sosyal medyada paylaşan zanlı tutuklanırken, olayda yaralanan genç o anları anlattı. Saldırganın 'Namus için yaptım' dediği olay hakkında açıklama yapan kişi, kadınla çocukluk arkadaşı olduğunu, o gün de sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yememek için arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

Olay, 30 Haziran gecesi Buca ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve arkadaşı Yakup Tokay (27) isimli bir kişinin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Okan B., yanında getirdiği tabancayla önce Tokay'a, daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Yakup Tokay yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B. ve arkadaşı Tokay, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir elinde telefon, bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi ve evde bulunan şahsı silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan Okan B.'nin yanında getirdiği tabancayla önce Yakup Tokay'a, daha sonra da eşine ateş ettiği anlar yer aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Okan B., "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" notunu yazdı.

"O benim çocukluk arkadaşım"

Vücuduna isabet eden 9 mermi ile yaralanan olayın mağdurlarından Yakup Tokay, tedavi gördüğü hastanede o anları anlattı. Okan B.'nin ayrılma aşamasındaki eşi ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Tokay, sokağa çıkma kısıtlamasından ceza yememek için S.B.'nin kendisine evinde kalmasını teklif ettiğini öne sürdü. Tokay, "Görüntüdeki kadın benim çocukluk arkadaşım. O gün bana rahatsız olduğunu, hastaneye gideceğini, yanında kimse olmadığı için de benimle gitmek istediğini söyledi. Hastaneden çıktıktan sonra da kendisini eve bıraktım ve saat de geç olmuştu. Karnımız da acıkmış ve yemek söylemiştik. Yemekler gelinceye ve biz yiyinceye kadar da saat de geç olmuştu. Kendisi bana sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ceza yememem için evinde kalmamı teklif etti. Ben odanın diğer tarafında o da diğer tarafında uyuyordu. O kadın benim çocukluk arkadaşım, sevgilim değil. Mesajlaşmalarımız da duruyor telefonda isteyen herkese gösterebilirim. Olayın böyle anlaşılması çok üzdü beni" dedi.

"Ben yanlış anlayacağını tahmin edip evde saklandım"

Arkadaşının eşinin eve geldiğinde durumu yanlış anlayacağını tahmin ederek evde saklandığını belirten Yakup Tokay, durumu izah etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını dile getirdi. Tokay, "O an arkadaşımın ayrılma aşamasındaki eşi Okan eve gelince, ben yanlış anlayacağını tahmin edip evde saklandım. Büyük ihtimalle bizi takip etmiş, saklandığımı da tahmin ederek evi aramaya başladı. O esnada evi ararken de bir yandan arkadaşımı dövüyordu. Onun ardından saklandığım yerde bulunca ben de durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Ben oturma odasına geçene kadar kendisi muhtemelen arabasına gitti ve silahla geri geldi ve ateş etmeye başladı. İlk kurşunu yedikten sonra boğuşma başladı; ama ben yaralandığım için bacağımın üstüne basamamaya başladım. Daha sonra da bana ardı ardına ateş etti. Bazı şeyler gerçekten görüldüğü gibi değil. İnsanların birbirini dinlemesi anlaması gerekiyor" sözlerine yer verdi.

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: Kadın benim çocukluk arkadaşımdı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: Kadın benim çocukluk arkadaşımdı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: Kadın benim çocukluk arkadaşımdı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: Kadın benim çocukluk arkadaşımdı
Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: Kadın benim çocukluk arkadaşımdı

Koruyucu Aile Günü, Minibüs, Silah, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: 'Kadın benim çocukluk arkadaşımdı' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir 11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi 11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı 11:02 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek 10:47 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar 10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir 09:49 Oğlu trafikte terör estiren Murat Övünç, savunmasıyla hayrete düşürdü: Düşmanlarımız yaptı, oğlum iyilik emsalidir
İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı 09:11 İmzalar atıldı! Dardanel, Yunan rakibini resmen satın aldı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 22:38 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı

Son Dakika Haberleri
11:52 Son Dakika: İmamoğlu'nun çıkışı sonrası İçişleri'nden açıklama: İstanbul Vakfı'nın kurban bağışı toplamasına izin verilmiştir
11:30 Kahreden haber! Evlenmek için gittiği Meksika'da yaşamını yitirdi
11:01 Son Dakika: Elmalı davası sanığı annenin sosyal medya hesabı kapatıldı
10:56 Dolar güne yükselişle başladı! 8,69'dan işlem görüyor
10:50 Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek
10:46 Sağlık Bakanlığı, aşılamada önemli rol üstlenen aile hekimlerine 3 biner lira verecek
10:38 Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir
10:29 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, MİT tırlarının durdurulması hakkındaki davada 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı
10:21 Son dakika: 21 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi! İşte listedeki firmalar
10:09 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi
Tosuncuk ile ilgili bomba iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili bomba iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
12:20
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 499 liradan işlem görüyor         
11:32
Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti Kanada'da 49 dereceyi bulan rekor sıcaklıklar bir köyün yüzde 90'ını kül etti         
11:16
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış, birçok ilde etkisini gösterecek         
10:51
Taraftarların Taraftarların "Geri dön" çağrısı yaptığı Christoph Daum konuştu: Başkan Ali Koç en doğru kararı verir         
10:39
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın niye teslim oldu? Sürpriz kararın altında 3 ihtimal var         
09:31
İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? İmamoğlu, Bakan Soylu'ya kurban bağışı nedeniyle tepki gösterdi: 132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?         
09:06
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu         
22:16
Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı Deney gibi parti! Aşılılar Delta varyantına yakalanmadı         
20:03
3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin 3. doz aşılamaların başladığı Türkiye'de 2 doz BionTech yaptıran vatandaşlara önemli uyarı: Üçüncü doz için bekleyin         
19:18
Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı Arsenal, Mesut Özil'le bağları resmen kopardı! Dünyaca ünlü yıldızın kulüpten hiç alacağı kalmadı         
19:11
Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu Eşini öldüren genç kadın mahkemede konuştu: Beni para karşılığında cinsel ilişkiye zorluyordu         
18:10
Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı Uçurumdan düşen Elif Çakal'ın ölümünde şüpheli olan iki arkadaş olay gününü hakime anlattı         
17:33
Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı Instagram zenginleri listesine damga vuran Cristiano Ronaldo'nun tek paylaşımdan aldığı para dudak uçuklattı         
15:42
Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı Keşif sırasında Melek İpek ile jandarma arasında geçen diyaloğun görüntüleri ortaya çıktı         
14:52
Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Göksel'in panik anları! Makyajsız halini görenler tanıyamadı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 12:33:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Silahlı saldırıya maruz kalan adam: "Kadın benim çocukluk arkadaşımdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement