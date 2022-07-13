Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti

13.07.2022 15:23
Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 28 Haziran'da otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 28 Haziran'da otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Viranşehir Temsilcisi Ömer Yazmacı hayatını kaybetti.

Kışla Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Yazmacı, tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yazmacı'nın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ömer Yazmacı, kullandığı otomobile 28 Haziran'da henüz kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanmıştı, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

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Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO temsilcisi hayatını kaybetti Son dakika haber... Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO temsilcisi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Silahlı saldırıya uğrayan ŞUTSO Viranşehir Temsilcisi Yazmacı hayatını kaybetti - Son Dakika
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