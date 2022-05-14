Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada

14.05.2022 09:22

Bir son dakika haberine göre Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada Bursa'da 2 kişi arasında silahın çekildiği kavga kameraya yansıdı.

Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada

BURSA - Bursa'da 2 kişi arasında silahın çekildiği kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yol ortasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkardı.

O sıra silahı gören vatandaşların yürekleri ağza gelirken, o anlar anbean cep telefon kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada
Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Silahlı ve tekme tokatlı kavga kamerada - Son Dakika
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