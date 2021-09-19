Son dakika haberleri... Silahtaroğlu Vanspor FK - Diyarbekirspor: 3-1

STAT: Van Atatürk Şehir Stadı

HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu, Güner Mumcu Taştan, Ercan Akdeniz ve Hasan Avcı

SARI KARTLAR: Berat Çetinkaya, Emrah Tacir, (Silahtaroğlu Vanspor FK), Şalih Şenbal, Gökhan Meral, Okan Dernek, Fırat Arıkan (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü, evinde ağırladığı Diyarbekirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ilk yarısı 1-0 Silahtaroğlu Vanspor FK'nin üstünlüğü ile tamamlanırken, maçın ikinci yarısında rakip takım 67'nci dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Maçın 77'nci dakikasında Emrah Tacir'in attğı golle Silahtaroğlu Vanspor Futbol Kulübü yeniden öne geçerken, uzatma dakikalarında attığı golle farkı ikiye çıkardı.