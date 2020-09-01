Son dakika haberleri: Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kolunu silaj makinasına kaptıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri ve AFAD yetişti.

Son dakika haberleri: Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kolunu silaj makinasına kaptıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri ve AFAD yetişti.

Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Madenler köyü Akkaşoğlu mahallesinde yaşayan Ömer Akkaş isimli vatandaş tarlada çalıştığı sırada kolunu silaj makinasına kaptırdı. Olay anında tarlada bulunan yakınları 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Silaj makinasına kolu sıkışan Akkaş 'ın durumu için Çaycuma İtfaiyesi ve AFAD'dan yardım istendi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler tarafından Ömer Akkaş'ın kolu kurtarıldı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, İtfaiye, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 01:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Silaj makinasına kolu sıkıştı, imdadına itfaiye ekibi yetişti - Son Dakika

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