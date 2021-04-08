Son dakika haberleri... ŞİLE'DE LİMANDA SÖKÜM İŞLEMİ YAPILAN TEKNEDE YANGIN ÇIKTI - Son Dakika

Şile Limanı'nda demirli haldeki 20 metrelik teknenin söküm işlemi sırasında yangın çıktı. Yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şile Limanı'nda ısınma amacıyla yakılan ateş kontrolden çıkarak söküm işlemi yapılan tekneye sıçradı. Yaklaşık 20 metrelik teknede akşam saatlerinde yangın çıktı. Limanda çalışanlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri limanda güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Teknedeki yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

- İstanbul