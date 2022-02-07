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Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika

Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

07.02.2022 20:37
Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI

Son dakika gündem haberi... ŞİLE'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı.

ŞİLE'de Gökhan G. isimli şüpheli restoranda silahını göstererek olay çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan polisin, silahını almak istemesi üzerine yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettiren şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şile'de dün saat 02.00 sıralarında restoranda oturan iş adamı Gökhan G. silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Durum polise bildirildi. Restorana gelen polis, şüpheliyi dışarı çıkardı. Ekipler, Gökhan G.'nin silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine şüpheli, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Görüntülerde kameraya bir süre konuşan şüphelinin daha sonra silahını polise verirken yere düşürdüğü görülüyor.

Şüphelinin ruhsatlı silahı ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gökhan G. hakkında, "Silah Teşhiri", "Kişisel Verilerin Kaydedilmesi", "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi" ve "Görevli Memura Mukavemet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Görüntü dökümü----------------- Gökhan Göz'ün kameraya konuşması-Restoran önündeki polisler

-Göz'ün silahını polise verirken yere düşürmesi


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İş Adamı, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ŞİLE'DE RESTORANDA OLAY ÇIKARDI, SİLAHINI KONTROL ETMEK İSTEYEN POLİSLERİ KAYDA ALDI - Son Dakika
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