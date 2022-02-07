Son dakika haberleri... Şile'de restoranda olay çıkartan şahıs silahını kontrol etmek isteyen polisleri kayda aldı - Son Dakika

Şile'de restoranda silahını göstererek olay çıkaran ve olay yerine sevk edilen polisler silah ruhsatını kontrol etmek isteyince yaşananları cep telefonu kamerasına kaydettirerek zorluk çıkartan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şile'de dün gece saat 02.00 civarında restoranda oturan iş adamı Gökhan G., silahını diğer müşterilere göstererek olay çıkardı. Restorandaki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Restorana gelen polis ekipleri, dışarı çıkardıkları şahsın silahını ve ruhsatını kontrol etmek istedi. Bunun üzerine Gökhan G, o anları yanındaki bir kişiye cep telefonu kamerasıyla kaydettirdi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde şüpheli şahsın, "Memur beyler benim için silahımı kontrol etmeye gelmiş, bakın dağda 10 tane PKK deseler bu kadar ekip gelmez" sözleri büyük tepki topladı. Kameraya bir süre konuşan şüphelinin silahını polise verirken yere düşürdüğü anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gökhan G. hakkında "silah teşhiri, kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi, görevli memura mukavemet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. - İSTANBUL