Son dakika haberleri! Şili, Bolivya ve Kosta Rika'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şili, Bolivya ve Kosta Rika'da Kovid-19'dan ölümler artıyor

21.10.2020 23:41
Son dakika haberleri! Şili, Bolivya ve Kosta Rika'da Kovid-19'dan ölümler artıyor, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 719, Bolivya'da 8 bin 526, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1236'ya yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Şili'de 13 bin 719, Bolivya'da 8 bin 526, Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da 1236'ya yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 13 bin 719'ya çıktı.

Ülkede vaka sayısı 1159 artışla 495 bin 637'ye, iyileşenlerin sayısı 468 bin 269'a ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 24 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 526'ya yükseldi.

Vaka sayısının 147 artarak 140 bin 37'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar 105 bin 526 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki haberlere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 14 artarak 1236'ya, vaka sayısı da 1503 artışla 99 bin 425'e ulaştı.

Ülkede toplam 60 bin 738 kişi iyileşti.

Güney Amerika, Orta Amerika, Bolivya, Şili, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Şili, Bolivya ve Kosta Rika'da Kovid-19'dan ölümler artıyor - Son Dakika

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