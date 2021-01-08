Şili vatandaşı, kapı koluna boynundan iple asılı, ölü bulundu

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki arkadaşını ziyarete gelen Şili vatandaşı Lavin Yarur Bastian'ın (30), kaldığı evde kapı koluna boynundan asılı cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Gazipaşa'ya bağlı Sarıağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kısa süre önce Şili'den arkadaşının yanına ziyarete gelen Lavin Yarur Bastian, kendisi için tahsis edilen evde kaldı. Arkadaşı sabah geldiğinde kapı ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine eve giren arkadaşı, Lavin Yarur Bastian'ı kapı koluna boynundan iple asılı halde görünce 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Bastian'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bastian'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.