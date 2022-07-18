Edinilen bilgiye göre, Pazarkaşı Mahallesi'nde çalılık alanda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Silifke'de çalılık yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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