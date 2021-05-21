Son dakika haberleri: Silivri'de ayağına ip ve poşet dolanan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

SİLİVRİ'de, ayağına ip ve poşet dolanan ve ağaçta mahsur kalan kargayı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Piri Mehmet Paşa Mahallesi Uğur Mumcu meydanında yaşandı. Bir karganın ağaçta mahsur kaldığını gören esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla karganın bulunduğu yere çıktı. İtfaiye eri ile esnaf ayağına dolanan ip ve poşeti keserek, kargayı kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen karga, itfaiye ekipleri tarafından doğaya bırakıldı.

- İstanbul