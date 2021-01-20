Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Silivri'de bir kişi, tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Silivri'de bir kişi, tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Kadir Tezer Sokak'taki bir evde 3 yıllık evli Süleyman G. (42) ile Melek G. (39) arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Süleyman G, eşi Melek G'nin boğazını sıktı. Süleyman G. daha sonra evden ayrılarak, ağabeyinin çalıştığı iş yerine gitti. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, Melek G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından polise teslim olan Süleyman G, mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Melek G'nin cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Başakşehir'deki mezarlığa defnedildi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Silivri'de bir kişi eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

Melanie Trump, Beyaz Saray'a böyle veda etti: First Lady'niz olmak en büyük onurdu

Çin devlet medyası Trump'ın gidişini memnuniyetle karşıladı: Çok şükür gittin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Ali Koç ayrımcılık yapıyor, TFF buna ne diyecek?

Beyaz Saray'a veda eden Melania Trump'ın simsiyah giyinmesi dikkat çekti

Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti

Sıla'dan boşanan Hazer Amani koluna yaptırdığı manidar dövmeyle dikkat çekti

Şarkışla Belediyesi'nde işçilerin maaşına yüzde 50 zam yapıldı

Otopark çıkışında ödeme yapmak isteyen genç kadının kafası ödeme cihazı ve aracının kapısına sıkıştı