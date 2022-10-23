Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı

23.10.2022 21:43
Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir cinayet şüphelisinin bulunduğu villaya yapılan operasyonda içeriden polislere ateş açıldı. Silahlı saldırı sonucu yaralanan 1 komiser yardımcısının hayati tehlikesi sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Avcılar'da işlenen bir cinayetle bağlantılı aranan bir şüphelinin Silivri ilçesi Temizkumlar Mahallesi'nde bulunan bir villada saklandığını tespit etti. Bugün polis ekipleri villaya operasyon düzenledi.

İÇERİDEN POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Operasyon sırasında içeriden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre Cinayet Büro Amirliğinde görevli komiser yardımcısı A.N.'nin (50) vurularak yaralandığı belirlendi.

KOMİSER YARDIMCISININ HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yaralı polis Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.N.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polise ateş eden saldırganlar düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü olarak inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de operasyon düzenlenen villadan polislere ateş açıldı: 1 komiser yardımcısı yaralandı - Son Dakika
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