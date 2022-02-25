Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI

25.02.2022 22:27
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI

Edinilen son dakika haberine göre SİLİVRİ'de, kafede otururken iddiaya göre yanına gelen 3 kişinin silahla ateş ettiği kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de, kafede otururken iddiaya göre yanına gelen 3 kişinin silahla ateş ettiği kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturduğu sırada bir kişiye yanına gelen 3 kişi tarafından silahla ateş edildi. 3 şüpheli kaçarak izlerini kaybederken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Çalışma başlatan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.

Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI
Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI

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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! SİLİVRİ'DE KAFEDE OTURURKEN SİLAHLA ATEŞ EDİLEN KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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