Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE KUYUMCUNUN VURDUĞU SOYGUN GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE KUYUMCUNUN VURDUĞU SOYGUN GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ HASTANEDE ÖLDÜ

31.01.2021 14:17
Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE KUYUMCUNUN VURDUĞU SOYGUN GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ HASTANEDE ÖLDÜ

Son dakika haber... SİLİVRİ'de soygun girişiminde bulunan, kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine başından yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SİLİVRİ'de soygun girişiminde bulunan, kuyumcunun silahla karşılık vermesi üzerine başından yaralanan şüpheli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 19 Ocak 2021'de saat 09.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi  Başkomutan Caddesi'nde meydana gelmişti.  Edinilen bilgiye göre, Serdar Ucman'a ait kuyumcuya giren şüpheli Mert Y., elindeki copu göstererek, kuyumcudan altınları vermesini istedi. Altınları vermek için tezgahın altına eğilip silahını alan Uçman, şüpheliye ateş etti. Şüpheli, başından  yaralanırken, silah sesini duyan vatandaşlar olay yerine polis ve ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan şüpheli Mert Y, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kuyumcu ile ilgili soruşturma sürüyor.

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-ARŞİV


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE KUYUMCUNUN VURDUĞU SOYGUN GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... SİLİVRİ'DE KUYUMCUNUN VURDUĞU SOYGUN GİRİŞİMİ ŞÜPHELİSİ HASTANEDE ÖLDÜ - Son Dakika
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