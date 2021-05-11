Silivri'de mangal kömürü üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Silivri'de mangal kömürü üretilen iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Gazitepe Mahallesi Fabrikalar Caddesi Aybars Sokak'taki mangal kömürü üretilen iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu. Yangında, yabancı uyruklu bir çalışan kurtarıldı.
Kaynak: AA
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