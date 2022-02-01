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Son dakika haberleri | Silivri'de şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri | Silivri'de şüpheli ölüm

01.02.2022 15:38
Son dakika haberleri | Silivri'de şüpheli ölüm

Son dakika 3. sayfa haberi... Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede 1 erkek cesedi bulundu.

Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede 1 erkek cesedi bulundu.

Olay, bugün öğle saatlerinde Silivri'de Boşnak Bahçe olarak bilinen bölgede meydana geldi. O bölgeden geçen iki kişi, yerde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerini yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede ise ölen kişinin 60 yaşındaki Cemal Kovan olduğu ortaya çıktı. Nöbetçi savcının incelmesinin ardından ceset, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Silivri'de şüpheli ölüm

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Polis, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Silivri'de şüpheli ölüm - Son Dakika


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